Синоптики прогнозируют порывы ветра до 17 м/с при грозе на Смоленщине. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

19 мая в Смоленске и области будет облачно с прояснениями, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Ночью местами, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. А в отдельных районах даже прогремит гроза.

Ветер подует юго-восточный, 6-11 м/с, при грозе порывы до 17 м/с.

Температура воздуха по области: ночью +12°C…+17°C, днем +19°C…+24°C.

В Смоленске: ночью +12°C…+14°C, днем +20°C…+22°C.

Ранее в Смоленске обработали три улицы от борщевика.