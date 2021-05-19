Замначальника СК Смоленщины ответит на вопросы жителей Ярцево. Фото: Михаил ФРОЛОВ

19 мая заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Смоленской области Киселев Андрей Сергеевич проведет прием граждан в Ярцево.

Прием будет проводиться с 11:00 до 12:00 в в помещении Ярцевского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Смоленской области по адресу: Ярцево, улица Братьев Шаршановых, дом №56а.

По вопросам организации личного приема можно обратиться по телефонам: (8-4812) 38-88-44, 8 (48143) 3-30-68.

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