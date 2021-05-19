Перевозки контейнеров на МЖД выросли почти в полтора раза в январе – апреле. Фото: Пресс-служба РЖД России

В январе-апреле 2021 года на Московской железной дороге во всех видах сообщения было перевезено 352,4 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 47,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Во внутреннем сообщении отправлено 205,2 тысяч ДФЭ (+44,1%), в транзитном – 75,8 тысяч ДФЭ (рост в 1,8 раза), в экспортном – 20,5 тысяч ДФЭ (+30%), в импортном – 51 тысяч ДФЭ (+28,2%).

Перевозка груженых контейнеров во всех видах сообщения в январе-апреле выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 32,3% и составила 221 тысяч ДФЭ (перевезено более 2,3 миллиона тонн грузов, 21,5%), в том числе:

химикаты и сода –35 тысяч ДФЭ (+9,3% к январю-апрелю 2020 года);

лесные грузы – 11,4 тысяч (рост в 3 раза);

бумага –8,2 тысяч (+27,1%);

промышленные товары – 16,4 тысяч (+29,7%);

метизы – 17,6 тысяч (+23,5%);

автомобили и запчасти – 27,8 тысяч (+48,9%);

машины, станки, двигатели – 20 тысяч (+12,5%);

черные металлы – 2,8 тысяч (рост в 1,9 раза);

цветные металлы – 3,4 тысяч (рост в 1,8 раза);

нефть и нефтепродукты – 3,2 тысяч (-4,9%);

остальные и сборные – 12,7 тысяч (рост в 1,7 раза);

строительные – 24,2 тысяч (+31,3%);

химические и минеральные удобрения – 1,5 тысяч (+24,8%);

мясо и масло животное –4,8 тысяч (+26,8%);

прочие продовольственные товары – 16,4 тысяч (+29,7%).