В Смоленске осудят насильника, оставившего умирать свою жертву на морозе. Фото: Артем КИЛЬКИН

По информации Следственного комитета РФ по Смоленской области, 34-летний местный житель обвиняется в изнасиловании с применением насилия к потерпевшей и в причинении смерти по неосторожности.

Вечером 28 февраля 2020 года обвиняемый на остановке общественного транспорта, расположенной на улице Кашена в Смоленске, познакомился с пьяной женщиной. Мужчина пригласил ее к себе домой, чтобы выпить еще.

На самом деле злоумышленник на общественном транспорте привез ее в безлюдное место - лесной массив, расположенный в районе улицы Подлесной областного центра, где изнасиловал ее.

Чтобы скрыть следы преступления, он собрал всю одежду потерпевшей в пакет и покинул место происшествия.

Он оставил женщину без соответствующей для зимы одежды. В результате женщина скончалась, причиной смерти явилось общее переохлаждение организма.

Кроме того, при судебно-химическом исследовании у потерпевшей обнаружен этиловый спирт в концентрации, соответствующий сильной степени алкогольного опьянения.

На следующий день местные жители нашли тело женщины.

Задержать злоумышленника удалось в ноябре 2020 года, когда он попытался совершить аналогичные преступления с другой женщиной, которая незамедлительно обратилась в правоохранительные органы.

По «горячим» следам оперативных мероприятий полицейские установили личность мужчины.

Вину в совершении преступления обвиняемый признал полностью.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.