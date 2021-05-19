Молодые сотрудники Смоленскэнерго познакомились с историей электроэнергетики Смоленщины. Фото: Смоленскэнерго.

18 мая в Международный день музеев совет по работе с молодежью филиала «Россети Центр Смоленскэнерго» организовал для молодых сотрудников обзорную экскурсию по музею электроэнергетики. Ребятам рассказали об истории смоленской энергетики, о коллективе, который обеспечивает электроэнергией Смоленскую область, а также о специфике работы и охране труда.

В конце 2020 года к 100-летию плана ГОЭЛРО музей Смоленскэнерго был обновлен и дополнен новыми экспонатами, фотографиями, стендами. Активное участие в обустройстве музея приняли совет по работе с молодежью, совет ветеранов и отдел по связям с общественностью филиала. Обновленная экспозиция отображает историю развития Смоленской энергетики с начала ХХ века и до наших дней. Особая гордость музея – подарок коллег из генерирующей компании - макет первой смоленской электростанции, которая была построена еще в 1901 году, но не сохранилась до нынешнего времени.

Это музей, экспонаты в котором не только можно, а даже нужно трогать руками. Молодые энергетики смогли померить средства индивидуальной защиты электромонтеров – диэлектрические перчатки, боты, монтажные когти (лазы, кошки) - приспособление для подъема человека на опору линии электропередачи, представляющее собой крюки с зубцами и ремнями для крепления на ступни. Ребят особенно впечатлили приборы: вольтметр 1965 года, предназначенный для измерения напряжения в цепях переменного тока, магазин сопротивлений 1947 года выпуска, предназначенный для лабораторного точного подбора необходимого сопротивления от 0,1 Ом до 999 кОм, мегаомметр для измерения сопротивления изоляции электрической проводов, кабелей, разъёмов, трансформаторов, обмоток электрических машин и других устройств, а также для измерения поверхностных и объёмных сопротивлений изоляционных материалов, не находящихся под напряжением.

Музей энергетики, расположенный в стенах исполнительного аппарата Смоленскэнерго, собирает, хранит и исследует свидетельства истории от начала использования электричества и до современной энергосистемы. В музее хранятся книги почета, где отмечены сотрудники, внесшие значительный вклад в развитие электросетевого комплекса региона, фотографии разных лет, кубки и награды. С особой теплотой энергетики хранят память об истории отрасли в период Великой отечественной войны. Один из стендов посвящен воевавшим ветеранам-энергетикам, в музее хранится Знамя Победы.