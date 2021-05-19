Возле Успенского собора в Смоленске жестко столкнулись две легковушки. Фото: ГИБДД России по Смоленской области.
ЧП произошло 19 мая около 15:30 возле Успенского собора в Смоленске, сообщает ГИБДД
В областном центре на спуске с улицы Большая Советская столкнулись две легковушки - Lada Granta и Ford.
Отечественная легковушка получила серьезные повреждения.
Информации о возможных пострадавших пока нет. На месте работают сотрудники ГИБДД.
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