Возле Успенского собора в Смоленске жестко столкнулись две легковушки. Фото: ГИБДД России по Смоленской области.

ЧП произошло 19 мая около 15:30 возле Успенского собора в Смоленске, сообщает ГИБДД

В областном центре на спуске с улицы Большая Советская столкнулись две легковушки - Lada Granta и Ford.

Отечественная легковушка получила серьезные повреждения.

Информации о возможных пострадавших пока нет. На месте работают сотрудники ГИБДД.

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