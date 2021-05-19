В Смоленске заработали мобильные пункты вакцинации против COVID-19. Фото: администрация Смоленска.
Работу передвижного пункта вакцинации против COVID-19 организовали сотрудники поликлиники № 2, обслуживающей жителей Поповки и Киселевки, сообщает администрация Смоленска.
В настоящее время пункт работает с 13:00 до 19:00 на Киселевском рынке.
«В Смоленске организована вакцинация в поликлиниках, образовательных учреждениях, на предприятиях. Для приближения медицинской помощи к населению в нашей поликлинике для вакцинации дополнительно создана мобильная бригада», – рассказала заместитель главного врача ОГБУЗ «Поликлиника № 2» Мария Кривцова.
Преимущества мобильного пункта заключается в том, что здесь не требуется предварительной записи, и, следовательно, не нужно ждать очереди, которые в самих поликлиниках в настоящее время хоть и сократились, но все же существуют.
«В качестве прививки на мобильных пунктах сомневаться не нужно», – отметила Мария Кривцова. – Ее проводят наши работники - врач и медицинская сестра теми же самыми вакцинами, которые имеются в поликлинике».
Для прививки остаточно иметь паспорт и медицинский полис. Если нет противопоказаний, то делается первая прививка и человек автоматически включается в очередь на вторую, через 21 день.
Участковый врач поликлиники № 2 Александр Комаров уточнил: «За вторым компонентом прививки следует обращаться в поликлинику, где уже будет отложена медицинская карточка, в порядке живой очереди».
После Киселевского рынка мобильная бригада перебазируется в деревню Новосельцы, посетит также микрорайон Южный, парк Реадовку, торговые центры «Галактика» и «Байкал».
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