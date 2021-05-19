Видео от кандидатов, инструкция для избирателей. «Единая Россия» готовится к предварительному голосованию. Фото: Пресс-служба регионального отделения Партии «Единая Россия»

Определить тех, кто будет принимать участие в выборах в Госдуму, смоляне смогут через сайт pg.er.ru в течение недели, в финальный день, 30 мая, - на избирательном участке.

У «Единой России» уже есть опыт проведения электронного предварительного голосования. В 2020-м году партия впервые провела его полностью в онлайне, обеспечив тайну голосования и безопасность персональных данных избирателей. Авторизация пользователей проходит через портал Госуслуг.

Пресс-служба регионального отделения Партии «Единая Россия».

Зарегистрироваться и проголосовать несложно: достаточно зайти на сайт pg.er.ru, нажать кнопку «Хочу проголосовать» и следовать инструкции. При успешном прохождении всех пунктов на сайте появится «Личный кабинет», а с 24 мая - электронный бюллетень и возможность голосования за кандидатов.

Пресс-служба регионального отделения Партии «Единая Россия».

Уже сейчас на сайте доступны видеопрезентации кандидатов. Такой формат заменил дебаты, от которых пришлось отказаться еще в прошлом году из-за пандемии коронавируса. С помощью двух роликов участникам ПГ-2021 необходимо рассказать о себе и своих предложениях по развитию Смоленской области.

Презентации размещены в разделе «Кандидаты».