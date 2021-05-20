В Смоленской области уничтожено полтонны небезопасного мяса из Белоруссии. Фото: управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям

Сотрудники УМВД России по Смоленской области на одной из региональных автодорог приостановили движение автомобиля, в котором навалом, с грубыми нарушениями ветеринарных требований, перевозилось мясо, сообщает Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.

Ветеринарные инспекторы установили, что мясо весом около 500 килограмм было нелегально ввезено с территории Республики Беларусь в объезд официальных ветеринарных контрольных постов.

При этом на него отсутствовали какие-либо документы, подтверждавшие происхождение, качество, безопасность и эпизоотическое благополучие местности вывоза.

Помимо этого на полутушах отсутствовали оттиски ветеринарных клейм, подтверждающих проведение ветеринарно-санитарной экспертизы, а транспортировка осуществлялась навалом в антисанитарных условиях, с грубым нарушением температурных режимов, в автомобиле, не предназначенном для перевозки пищевой продукции.

Груз был задержан. После всех и проверок, 18 мая мясо неизвестного происхождения было утилизирован.

Перевозчик привлечен к административной ответственности.

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