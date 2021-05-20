Пожарный поезд на станции Смоленск готов к летнему пожароопасному периоду 2021 года. Фото: Пресс-служба РЖД России

На Московской железной дороге 27 пожарных поездов готовы к работе в летний пожароопасный период 2021 года. Ежесуточно на дежурство заступает 135 человек, а общая численность работников превышает 600 человек. Пожарные поезда предназначены для тушения пожаров в полосе отвода железной дороги, рядом с инфраструктурными объектами ОАО «РЖД», а также для оказания помощи в тушении городских пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Пожарные поезда базируются во всех регионах дороги. Так, в Смоленской области он находится на станции Смоленск.

В подготовительный период все пожарные поезда филиала ФГП ВО ЖДТ России на МЖД прошли ремонт, на них был пополнен запас огнетушащих веществ, горюче-смазочных материалов и пенообразователя. Дополнительно установлены 14 цистерн с водой. Одна цистерна пожарного поезда вмещает в себя более 60 тонн воды (для сравнения: в пожарной машине около 4 тонн). Мотопомпы обеспечивают напор струи воды или пены из шланга, который позволяет тушить очаг возгорания с расстояния 1,5 км от остановки. Каждый пожарный поезд оборудован навигационной системой ГЛОНАСС.

При наступлении жаркой погоды и возможных лесных и торфяных пожаров в непосредственной близости от железнодорожных путей боевые расчеты пожарных поездов переходят в режим повышенной готовности.

С начала нынешнего года пожарные поезда МЖД совершили более 100 выездов, в том числе 14 для оказания помощи подразделениям МЧС России, 12 – для ликвидации ЧС.

Пожарные поезда на железнодорожном транспорте 15 мая 2021 года отметили свой вековой юбилей. Тогда постановлением Совета труда и обороны были организованы первые семь пожарных поездов на станциях Москва, Бологое, Вологда, Смоленск, Курск, Самара и Екатеринбург. Они были оборудованы паровыми насосами, необходимым пожарно-техническим вооружением и инструментом.

Теперь они решают задачи не только предупреждения и тушения пожаров, но и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а подвижной состав пожарных поездов постоянно модернизируется. Это транспортное средство, обладающее мощью и оснащённое современным оборудованием, отправленное в нужное место, способно не только спасти людей, но и свести к минимуму ущерб, причиненный пожаром или катастрофой.

Только в этом году за высокий профессионализм в ликвидации пожаров наградами МЧС России были отмечены 12 пожарных МЖД, грамотами и благодарственными письмами начальника Московской железной дороги – 12 человек, еще 30 награждены по линии Министерства обороны РФ.