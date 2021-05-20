Сафоновского рабочего осудят за причинение смерти по неосторожности. Фото: Артем КИЛЬКИН

По информации Следственного комитета РФ по Смоленской области, 62-летний местный житель обвиняется в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Поздно вечером 14 февраля 2021 года обвиняемый, работая водителем у индивидуального предпринимателя, приехал на территорию коммерческой организации, расположенной около деревни Иваники Сафоновского района.

Там подсобный рабочий грузил деревянные поддоны в прицеп KRONE SD, сцепленный с грузовым тягачом седельным DAF FT XF 105410, принадлежащий индивидуальному предпринимателю для дальнейшей отправки в Московскую область.

Обвиняемый сел в кабину грузового тягача, которые находились на погрузочно-разгрузочной площадке (в яме для заезда автомобилей), запустил двигатель, снял транспортное средство со стояночного тормоза. Он не менее двух раз, с целью подъехать ближе к рампе погрузочно-разгрузочной площадки, отъехал от указанной площадки задним ходом до упора, при этом действуя небрежно.

Так, мужчина наехал на находившегося позади автомобиля потерпевшего, который оказался зажат между краем кузова заднего борта прицепа и краем грузовой платформы.

В результате рабочему были причинены телесные повреждения, от которых он скончался на месте. Причиной смерти мужчины явилась тупая сочетанная травма головы и туловища, сопровождавшаяся переломами ребер, множественным разрывами внутренних органов, осложнившиеся массивной кровопотерей.

Уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в Смоленске осудят насильника, оставившего умирать свою жертву на морозе.