Заключенные из колонии №1 изготовили 10 секций забора для Смоленска. Фото: УФСИН России по Смоленской области.

Десять секций металлического ограждения длинной около 20 метров были изготовлены в исправительной колонии №1 УФСИН России по Смоленской области для благоустройства дворовых территорий в центре Смоленска в рамках выполнения муниципального заказа.

На протяжении последних двух лет заключенные изготавливали урны, различные ограждения, скамейки и элементы городского декора для улиц и дворов областного центра.

Последний заказ на изготовление фигурного забора для ограждения одного из дворов поступил в учреждение от администрации Ленинского района Смоленска.

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