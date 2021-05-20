Житель Починка подозревается в даче взятки в 70 тысяч начальнику ГИБДД. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

По информации Следственного комитета РФ по Смоленской области, ранее судимый 33-летний житель Починка подозревается в даче взятки.

19 мая подозреваемый в служебном кабинете межмуниципального отдела полиции «Починковский» передал взятку в 70 тысяч рублей начальнику ГИБДД за не направление дела в суд.

Ранее мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

Полицейский отказался от взятки и сообщил о коррупционном предложении. Взяткодателя задержали.

В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

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