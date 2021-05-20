Смолянин пытался украсть почти 5 млн из банкомата с помощью подделок. Фото: УМВД России по Смоленской области.

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Смоленской области вместе с коллегами из города Сочи задержали подозреваемого в попытке кражи денег.

В отдел полиции Смоленска поступило сообщение от работников одного из банков о том, что при пересчете денег обнаружены билеты, имитирующие 5-тысячные купюры.

«В ходе проверки установлено, что неизвестный злоумышленник внес в три банкомата 988 таких билетов, в результате чего произошло зачисление денег на счет. Имеется информация, что затем он намеревался получить в других терминалах подлинные купюры. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили автомобиль, на котором передвигается подозреваемый, и задержали его в городе Сочи», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу.