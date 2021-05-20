Островский вручил грамоты смоленским активисткам из «Союза женщин России». Фото: администрация Смоленской области.

В культурно-досуговом центре «Губернский» состоялось торжественное собрание, приуроченное к 80-летию со дня основания Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России», сообщает администрация Смоленской области.

Региональная организация объединила 30 районных и городских, 9 поселковых и более 200 Советов женщин, созданных на предприятиях, в войсковых частях Смоленского гарнизона, сельскохозяйственных объединениях и акционерных обществах, а также Комитеты солдатских матерей.

Основным видом ее деятельности является поддержка семей, женщин, потерявших работу, детей, у которых родители лишены родительских прав. Совет также занимается вопросами патриотического воспитания, привлекает внимание общественности, органов государственной власти к соблюдению прав человека, оказывает помощь призывникам, солдатам срочной службы, а также их родителям.

Алексей Островский вручил почетные грамоты администрации Смоленской области и благодарственное письмо губернатора отличившимся активисткам за бескорыстный добровольческий вклад в успешную работу общественной организации.

Завершилось торжество праздничной концертной программой.

Ранее Островский попросил дополнительное средства на ремонт крепостной стены.