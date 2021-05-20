С рынков Рославля сняли с продажи более 30 кг семян без документов. Фото: управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям

На прошлой неделе на торговых площадках Рославля Управление Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям нашли нарушения в сфере семеноводства сельскохозяйственных растений.

Инспекторы отдела семенного контроля установили факты реализации 30 килограмм семян горчицы, 23 килограмм лука–севка, а также 480 штук пакетированных семян овощных культур без документов, удостоверяющих их сортовые и посевные качества.

В результате четыре виновных лица привлечены Управлением Россельхознадзора к административной ответственности.

Семена без документов сняты с реализации.

Ранее в Смоленской области уничтожили полтонны небезопасного мяса из Белоруссии.