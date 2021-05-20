Смоленскэнерго присоединил к электрическим сетям асфальтный завод в Гагаринском районе. Фото: Смоленскэнерго.

Филиал «Россети Центр Смоленскэнерго» осуществил технологическое присоединение асфальтного завода ООО Совместное Предприятие «Автобан» в д. Старое Гагаринского района Смоленской области к электросетям компании.

Специалистами в рамках договора технологического присоединения завода были выполнены работы по строительству воздушной линии 10 кВ. Питающим центром объекта стала подстанция 110/10 кВ "Трубная". В результате предприятие получило 650 кВт мощности, что обеспечило надежное электроснабжение работ.

ООО СП «Автобан» осуществляет производство сертифицированных асфальтобетонных смесей. Все установки оснащены смесителями циклического действия, а также высокоточным оборудованием для контроля производства асфальтобетонных смесей, процесс производства смесей полностью автоматизирован.

«Создание благоприятных условий для подключения энергоемких промышленных и сельскохозяйственных предприятий – одно из приоритетных направлений деятельности филиала. Надежное и качественное энергоснабжение предприятий способствует экономическому развитию региона и увеличению количества новых рабочих мест для жителей области», - отметил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала «Россети Центр Смоленскэнерго» Виталий Мордыкин.