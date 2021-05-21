В Смоленске стоимость ремонта тепломагистрали составит 30,4 млн. Фото: администрация Смоленска.

В Смоленске проходит замена коммуникаций на улицах, где в этом году отремонтируют дороги, сообщает городская администрация.

Важная составляющая ремонта дорог - обновление подземных коммуникаций.

Городские власти заранее синхронизируют работу с «сетевиками», чтобы они включили в свои инвестиционные планы замену инженерных сетей до момента дорожных работ.

Один из таких ремонтов сейчас идет на участке теплосети «Квадры» по улицам Нормандии-Неман и Академика Петрова. Всего здесь будет обновлено более 800 метров тепломагистрали. Стоимость работ составит 30,4 миллиона рублей.

Напомним, заключенные из колонии №1 изготовили 10 секций забора для Смоленска.