Судимая смолянка обманула продавца косметики на 6 тысяч рублей. Фото: Мария ЛЕНЦ

По информации УМВД России по Смоленску, ранее судимая 34-летняя местная жительница обвиняется в мошенничестве.

В конце марта обвиняемая без постоянного источника дохода решила украсть чужое имущество. Она нашла на сайте объявлений в Интернете объявление о продаже текстиля и косметики и созвонилась с продавцом, попросив осмотреть товар.

В назначенное время она пришла домой к потерпевшей, осмотрела товар и сказала, что хочет купить его. При этом она сообщила, что переведет деньги через мобильное приложение на карту продавца.

Далее обвиняемая на своем мобильном телефоне, имитируя набор номера вышеуказанной карты, сформировала шаблон операции, после чего показала телефон потерпевшей и сказала, что операция по оплате якобы задерживается банком, и деньги должны поступить с опозданием.

Однако, на самом деле женщина денег не переводила и не собиралась. Потерпевшая, не подозревая об этом, передала обвиняемой товар, после чего та ушла.

Не дождавшись денег, потерпевшая пыталась связаться с покупателем и найти ее самостоятельно, после чего обратилась в полицию. Сумма причиненного ущерба составила около 6 тысяч рублей.

Обвиняемая, ранее судимая за мошенничество по такой же самой схеме, в содеянном призналась и пояснила, что в тот же день продала товар неизвестной женщине, а вырученные деньги потратила на свои нужды.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, смолянин пытался украсть почти 5 млн из банкомата с помощью подделок.