21 и 22 мая отключат холодную воду в центре Смоленска. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По сообщению СМУП «Горводоканал», 21 и 22 мая в Смоленске отключат холодное водоснабжение.

Ограничение связано с ремонтными работами и коснется следующих адресов:

- 21 мая с 09:30 до 17:00 – улица Рябиновая поляна, Березовая, Рябиновая, Облепиховая, Просторная, Садовая;

- 22 мая с 09:30 до 17:00 – площадь Ленина, 1 (Администрация Смоленской области), 4 (Драматический театр), улица Глинки, 1, 3 (Филармония). Давление в водопроводной сети на улице Бакунина, Коненкова, Пржевальского будет понижено.

Подвоз воды будет осуществляться по заявкам.

Телефоны аварийно-диспетчерской службы предприятия: 38-18-50, 70-50-61.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества водопроводной воды.