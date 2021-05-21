Начальник СУ СК и прокурор Смоленской области проведут прием в Вязьме. Фото: Следственный комитет РФ по Смоленской области.

21 мая с 14:00 руководитель СУ СК РФ по Смоленской области Уханов Анатолий Юрьевич и прокурор Смоленской области Карапетян Сергей Эдуардович проведут совместный прием граждан в Вязьме.

Прием будет проводиться в районной прокуратуре по адресу: Вязьма, улица Просвещения, дом №8.

Получить дополнительную информацию о приеме граждан, а также предварительно записаться на прием можно по телефону: (8-4812) 38-88-44 (старший помощник руководителя по приему граждан Шелпакова Юлия Викторовна).

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