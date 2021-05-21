Смолянин незаконно вывез с производства оборудование на 4,7 млн. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Смоленске возбуждено уголовное дело о самоуправстве, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

Индивидуальный предприниматель заключил устный договор с фирмой и инвестировал свои деньги в производство, закупив для него необходимое оборудование.

Однако время шло, а обещанной прибыли инвестор не получал. Он обратился в суд с иском и, не дождавшись решения суда, сам отправился на производство.

Увидев, что работа не ведется, а оборудование простаивает, он самовольно вывез несколько станков стоимостью более 4,7 миллиона рублей и продал их в Интернете. Руководство фирмы обратилась с заявлением в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Самоуправство». Мужчине грозит арест на срок до 6 месяцев. Расследование продолжается.

Ранее судимая смолянка обманула продавца косметики на 6 тысяч рублей.