Смолянин незаконно вывез с производства оборудование на 4,7 млн.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Смоленске возбуждено уголовное дело о самоуправстве, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области.
Индивидуальный предприниматель заключил устный договор с фирмой и инвестировал свои деньги в производство, закупив для него необходимое оборудование.
Однако время шло, а обещанной прибыли инвестор не получал. Он обратился в суд с иском и, не дождавшись решения суда, сам отправился на производство.
Увидев, что работа не ведется, а оборудование простаивает, он самовольно вывез несколько станков стоимостью более 4,7 миллиона рублей и продал их в Интернете. Руководство фирмы обратилась с заявлением в полицию.
Возбуждено уголовное дело по статье «Самоуправство». Мужчине грозит арест на срок до 6 месяцев. Расследование продолжается.
Ранее судимая смолянка обманула продавца косметики на 6 тысяч рублей.