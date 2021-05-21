В Смоленске 25 школьников получат повышенные премии

25 юных смолян наградят повышенными премиями. Фото: Смоленский городской Совет.

На комиссии по социальной сфере депутаты Смоленского городского Совета поддержали проекты решений о награждении премиями и почетными грамотами отличившихся смолян.

Депутаты рассмотрели проекты решений о присуждении премий имени М.К. Тенишевой и М.И. Глинки 25 учащимся муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования Смоленска, которые достигли особых успехов в изобразительном и музыкальном искусстве.

- В этом году решением февральской сессии Смоленского городского Совета размер премий, которые носят имена выдающихся смолян – Марии Клавдиевны Тенишевой и Михаила Ивановича Глинки, был увеличен вдвое и составил десять тысяч рублей, - напомнила председатель Смоленского городского Совета Виктория Макарова.

Также в этом году вдвое был увеличен размер премии имени Юрия Гагарина, которая ежегодно присуждается в Смоленске 12 учащимся общеобразовательных учреждений.

Кроме этого, члены комиссии рекомендовали сессии принять решения о награждении почетными грамотами города-героя Смоленска за высокий профессионализм работников сферы здравоохранения и сотрудников ОГБУ «Смоленский комплексный центр социального обслуживание населения».

Напомним, в Смоленске на ремонт сквера имени Клименко потратят около 16 миллионов рублей.