Смоленскэнерго напоминает правила электробезопасности на природе. Фото: Смоленскэнерго

Филиал «Россети Центр Смоленскэнерго» обращается к гражданам, выезжающим на природу, с призывом соблюдения важных правил электробезопасности. Выбирая место для рыбалки, пикника или стоянки палаточного лагеря, убедитесь в отсутствии поблизости воздушных линий электропередачи.

Чтобы отдых на природе не был омрачен трагедией, избегайте мест, которые несут риск для жизни и здоровья.

Любителям рыбной ловли необходимо помнить, что поражение электрическом током возможно не только при касании, но и при приближении удилища на недопустимое расстояние к токоведущим частям энергообъекта, в частности ВЛ.

Электротравмы, полученные в результате касания провода под напряжением, носят крайне тяжелый характер и часто приводят к смертельному исходу. Важно соблюдать и другие меры предосторожности, чтобы избежать электротравм на природе: запрещается разводить костры, устанавливать палатки, организовывать активные игры, запускать воздушных змеев, забираться на крыши строений вблизи энергообъектов и ВЛ.

Если вы обнаружили провисший или оборванный провод, не приближайтесь к нему на расстояние менее 8 метров и постарайтесь удалиться от него, не отрывая стопы друг от друга и от земли.

Дачникам и владельцам частных домов, планирующим ремонт фасада дома или работы по замене электропроводки, необходимо обратиться в район электрических сетей (РЭС), обслуживающий ваш населенный пункт, для согласования возможности необходимых отключений или получения квалифицированной помощи специалиста в электромонтажных работах.

Помните: при поражении электрическим током опасность усугубляется неспособностью пострадавшего помочь себе. Обезопасьте себя и своих близких и проводите летний сезон с заботой о собственном здоровье и жизни! Немедленно сообщайте обо всех замеченных повреждениях оборудования электросетевого комплекса по круглосуточному телефону «единого контакт-центра» 8-800-220-0-220.