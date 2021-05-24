В Смоленской области ожидается туман и небольшой дождь 24 мая. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

24 мая на территории Смоленской области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В первой половине ночи местами ожидается небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман.

Ветер подует юго-западный, западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха по области: ночью +4°C…+9°C, днем +15°C…+20°C.

В Смоленске: ночью +6°C…+8°C, днем +16°C…+18°C.

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