В Рославле пенсионер перевел более 600 тысяч лжесотруднику банка. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В дежурную часть МО МВД России «Рославльский» обратился 66-летний местный житель с заявлением о мошенничестве.

Мужчине позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка и ввел его в заблуждении, сообщив, что его деньгам требуется защита от мошенников.

По словам звонившего, спасти деньги можно было только таким способом – оформить кредит и с помощью банкомата перевести деньги на безопасные счета.

Пожилой мужчина поверил услышанному, оформил кредит на сумму более 600 тысяч рублей и перевел деньги на три абонентских номера.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

В такой же ситуации оказался 31-летний житель Смоленска. Его обманул лжесотрудник банка, и мужчина перевел на «безопасные счета» около 134 тысяч рублей. Также возбуждено уголовное дело.

А 72-летний житель Ярцево перевел неизвестным 97 тысяч рублей, надеясь защитить свои деньги от несанкционированного списания. Полиция проводит проверку.

Ранее судимая смолянка обманула продавца косметики на 6 тысяч рублей.