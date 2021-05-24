В Смоленске осудят молодого парня за сбыт поддельных купюр. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По информации УМВД Росси по Смоленску, 24-летний житель Смоленского района обвиняется в сбыте поддельных денег.

В ноябре-декабре 2020 года обвиняемый в Интернете купил поддельные денежные купюры номиналом 5 тысяч рублей каждая. С его слов, он несколькими партиями приобрел чуть более 100 купюр, которые требовались ему для съемок видеоролика для соцсетей. Часть денег он сжег, снимая ролик, оставшиеся хранил по месту жительства.

Обвиняемый решил проверить, насколько качественно изготовлены поддельные купюры, обратит ли кто-нибудь внимание на них. С этой целью он разменял одну купюру в торговом павильоне, еще одной расплатился в магазине.

5 купюр он подменил, положив к тем деньгам, что его мать тратит на ведение хозяйства. Не зная этого женщина истратила поддельные купюры в различных торговых точках города, покупая продукты.

Вскоре сотрудники полиции установили причастность обвиняемого к сбыту поддельных купюр. По месту его жительства оперуполномоченные нашли и изъяли 53 поддельные денежные купюры.

Парень в содеянном признался и полностью возместил потерпевшим причиненный материальный ущерб.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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