В Гагаринском районе пенсионер погиб после опрокидывания на скутере. Фото: pixabay.com

22 мая около 20:00 произошла смертельная авария в селе Карманово Гагаринского района, сообщает пресс-служба ГИБДД России по Смоленской области.

Около дома №1 по улице Торфяников 65-летний водитель скутера Yamaha Motor не справился с управлением из-за того, что его скорость не соответствовала условиям движения. Мужчина опрокинулся вместе со скутером.

В результате ДТП водитель от полученных травм скончался в Гагаринской ЦРБ.

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