Смоленские таможенники выиграли чемпионат по мини-футболу. Фото: Смоленская таможня.

В Смоленске на базе Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма прошел чемпионат Центрального таможенного управления по мини-футболу.

Чемпионом ЦТУ стала команда Смоленской таможни.

Соревнования проводились в рамках Спартакиады ЦТУ, посвященной 30-летию образования таможенной службы России. В них приняло участие семь команд таможенных органов ЦТУ.

Команда Смоленской таможни, не проиграв ни одного матча и набрав 18 очков, стала чемпионом ЦТУ, на втором месте - команда Брянской таможни, уступившая лишь чемпионам со счетом 2:5, на третьем - команда Управления с 12-ью набранными очками.

Победители и призеры были награждены кубками, медалями и дипломами соответствующих степеней.

Читайте также:

Четверо заключенных изготовили кухонные шкафы для детсадов Смоленска (подробнее).