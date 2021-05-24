Дополнительные поезда между Смоленском, Анапой и Адлером будут курсировать с 1 июня. Фото: Пресс-служба РЖД России

Для обеспечения возросшего спроса на пассажирские перевозки в южном направлении холдинг ОАО «РЖД» назначает дополнительные пассажирские поезда между Смоленском, Анапой и Адлером.

Так, с 1 июня по 15 сентября поезд №536/535 Смоленск – Брянск – Анапа – Брянск – Смоленск будет совершать рейсы по нечетным дням (отправление из Смоленска в 14:40, прибытие в Анапу в 13:00, отправление из Анапы в 17:55, прибытие в Смоленск в 14:23).

Дополнительный поезд №468/467 Смоленск – Брянск – Имеретинский курорт – Брянск – Смоленск будет курсировать с 4 июня по 10 октября по четным дням (отправление из Смоленска в 11:43, прибытие на Имеретинский курорт в 6:56, отправление из Имеретинского курорта в 20:16, прибытие в Смоленск в 16:30).

Приобрести билеты и узнать более подробную информацию о расписании и маршруте следования дополнительных летних поездов можно в кассах дальнего следования железнодорожных вокзалов и на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» (http://pass.rzd.ru).

В поездах дальнего следования холдинга «РЖД» принимается ряд противоэпидемических мер для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Все составы поездов проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов. Увеличена периодичность уборки вагонов с применением дезинфицирующих средств между рейсами и в пути следования.