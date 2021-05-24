СКР возбудил уголовные дела из-за инцидента в смоленской школе №11. Фото: Андрей АБРАМОВ

21 мая в смоленских СМИ появились новости о том, что накануне совершеннолетний сын учительницы средней школы № 11 пришел в учебное заведение, где повел себя агрессивно к ученикам, которые по его мнению некорректно ведут себя на уроках матери.

Следственный комитет РФ по Смоленской области организовал проверку.

Возбуждены уголовные дела о причинении побоев школьнику, а также о халатности должностных лиц образовательного учреждения.

20 мая около 17:00 20-летний сын учительницы в одном из классов средней школы №11 города Смоленска схватил 13-летнего учащегося за шею, подвел его к учительскому столу. Происходящее сопровождалось агрессией, а ребенок испытал сильную физическую боль.

Следователи допросили учеников, руководство и учителей. Молодому человеку предъявлено обвинение.

Кроме того, ведется расследование уголовного дела, возбужденного по факту халатности должностных лиц средней школы № 11 Смоленска, так как обвиняемый беспрепятственно вошел в административное здание, хотя школа должна находится под охраной.

Напомним, в Смоленске осудят молодого парня за сбыт поддельных купюр.