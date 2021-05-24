В Смоленске осудили директора фирмы за мошенничество в 9,5 млн рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

По информации Следственного комитета РФ по Смоленской области директор коммерческой организации признан виновным в мошенничестве с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.

С мая по апрель 2015 года подсудимый с представлением подложных документов приобрел право на чужое имущество – земельный участок с кадастровым номером площадью 15 000 квадратным метров, находящийся по улице Бакунина в Смоленске.

Он выкупил его без проведения торгов, за 20 процентов от кадастровой стоимости, причинив владельцу имущества администрации города Смоленск ущерб в сумме более 9,5 миллионов рублей.

Сейчас участок возвращен в муниципальную собственность. Вину в совершении преступления мужчина признал полностью.

Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы условно.

Напомним, СКР возбудил уголовные дела из-за инцидента в смоленской школе №11.