Стал известен план ремонта улицы Нормандии-Неман в Смоленске. Фото: администрация г. Смоленска.

В администрации Смоленска сообщили, что рабочие будут применять новые технологии в ремонте. Такие же, что использовали при обновлении улицы Кутузова.

- Речь идет о холодной регенерации - устройстве дополнительного слоя основания из переработанной крошки с добавлением вяжущего материала и двух слоев асфальтобетона, что будет гарантировать большую долговечность полотна, - прокомментировали в пресс-службе.

Кроме того, на ряде примыкающих к главной дороге участках, ведущих со дворов, будут восстановлены профили дорог, что позволит своевременно отводить воду в имеющуюся ливневую канализацию и предотвращать образование луж.

Срок завершения работ – 15 октября.

Ранее «КП» писал, что с 1 июня 2021 года между Смоленском, Анапой и Адлером будут курсировать дополнительные поезда.

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