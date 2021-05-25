Смоленскэнерго вернуло деньги при выявлении безучетного электропотребления. Фото: Предоставлено Смоленскэнерго.

Наибольший эффект приносят рейды по выявлению безучетного электропотребления, проводимые персоналом районов электрических сетей, управления реализации услуг и учета электроэнергии филиала и группы инспекционного контроля блока безопасности. По результатам этой работы было выявлено 163 случая бездоговорного и безучетного потребления и пресечено хищений электроэнергии на сумму 9,7 миллионов рублей. По всем фактам неучтенного потребления, по которым выявленное нарушение носит скрытый характер, с целью подтверждения илиопровержения факта наличия вмешательства в работу приборов учета, приборы учета направляются на завод-изготовитель. За 4 месяца 2021 года 35 подобных приборов учета направлены на завод-изготовитель для проведения экспертизы, по четырем приборам учета уже получены заключения о наличии вмешательства в работу.

«В последнее время значительно возросло число выявленных фактов модификации приборов учета электрической энергии, которые мы отправляем на независимую экспертизу. Потребители вмешиваются в работу приборов с целью искажения показаний и, соответственно, уменьшения счетов на оплату потребленной электроэнергии. Однако рано или поздно мы выявляем эти факты. Зачастую, сумма, предъявляемая за безучетное потребление электроэнергии, многократно превышает стоимость фактического месячного объема электропотребления. Это связано с тем, что убытки определяются расчетным путем. Если предъявленная энергетиками сумма не будет оплачена – дело передается в суд. В этом случае недобросовестный потребитель будет вынужден оплатить еще и судебные издержки. Таким образом, проводя манипуляции с приборами учета, потребитель наказывает себя»,- прокомментировал и.о. заместителя генерального директора – директора филиала Смоленскэнерго Виталий Мордыкин.

«Стоит отметить, что ущерб, который похитители наносят энергосистеме, также напрямую влияет на надежность электроснабжения всех потребителей. Незаконное потребление электроэнергии может стать причиной перепадов напряжения в сети, сбоев подачи электроэнергии, тормозит ремонт и реконструкцию электроустановок и в целом негативно сказывается на состоянии электросетевого комплекса Смоленской области.

Средства, сэкономленные в результате реализации Программы мероприятий по снижению потерь электроэнергии, используются в качестве дополнительного источника финансирования для решения первоочередных производственных задач, которые стоят перед филиалом.

Смоленскэнерго напоминает жителям Смоленской области, что сообщить о фактах возможных нарушений закона можно по телефону круглосуточной горячей линии 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный) или на электронный ящик vorunet@mrsk-1.ru», - добавили в компании.

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