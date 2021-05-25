С 1 по 7 июня в Смоленске пройдет акция «Неделя сбора батареек». Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Затем батарейки отправят на переработку.

- Процедура такова, что сначала отработанные аккумуляторы дробят, чтобы добыть тяжелые металлы, которые опасны для окружающей среды. Затем из смеси извлекают все основные вещества, которые могут быть использованы повторно, и безопасно утилизируют неиспользуемый остаток, - прокомментировали в администрации г. Смоленска.

Сотрудники мэрии обращают внимание, что в контейнеры нельзя бросать градусники, лампочки и другие содержащие ртуть отходы.

Ранее в Вяземском районе спасатели уничтожили 255 снарядов времен ВОВ. Снаряды пролежали в земле более 70 лет, но они по-прежнему могли таить в себе смертельную опасность.