С 1 по 7 июня в Смоленске пройдет акция «Неделя сбора батареек».
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Затем батарейки отправят на переработку.
- Процедура такова, что сначала отработанные аккумуляторы дробят, чтобы добыть тяжелые металлы, которые опасны для окружающей среды. Затем из смеси извлекают все основные вещества, которые могут быть использованы повторно, и безопасно утилизируют неиспользуемый остаток, - прокомментировали в администрации г. Смоленска.
Сотрудники мэрии обращают внимание, что в контейнеры нельзя бросать градусники, лампочки и другие содержащие ртуть отходы.
Ранее в Вяземском районе спасатели уничтожили 255 снарядов времен ВОВ. Снаряды пролежали в земле более 70 лет, но они по-прежнему могли таить в себе смертельную опасность.