В пруду парка «Соловьиная роща» в Смоленске разрешат купаться. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Купаться в водоеме в парке «Соловьиная роща» в Смоленске разрешат, сообщили местные СМИ со ссылкой на собственный источник информации. Ранее на пляже прошли работы по благоустройству и завезен песок.

Также сообщается, что на берегу появился спасательный пост – сотрудники Всероссийского общества спасания на водах будут дежурить у водоема с 11:00 до 19:00. Купальный сезон откроется с 1 июня и продлится по 15 августа.

Напомним, годами ранее смолянам разрешали отдыхать еще у Ключевого озера и Дубровенского в Красном Бору. Реадовское озеро официально закрыто.

Ранее "КП" писала, что парк обработали от клещей.