В пруду парка «Соловьиная роща» в Смоленске разрешат купаться.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Купаться в водоеме в парке «Соловьиная роща» в Смоленске разрешат, сообщили местные СМИ со ссылкой на собственный источник информации. Ранее на пляже прошли работы по благоустройству и завезен песок.
Также сообщается, что на берегу появился спасательный пост – сотрудники Всероссийского общества спасания на водах будут дежурить у водоема с 11:00 до 19:00. Купальный сезон откроется с 1 июня и продлится по 15 августа.
Напомним, годами ранее смолянам разрешали отдыхать еще у Ключевого озера и Дубровенского в Красном Бору. Реадовское озеро официально закрыто.
Ранее "КП" писала, что парк обработали от клещей.