666 тысяч пачек белорусских сигарет задержали на границе Смоленской области. Фото: Смоленская таможня.

Автомобиль был остановлен смоленскими таможенниками в рамках работы мобильных групп в Краснинском районе Смоленской области. Отправителем табака 6 марок числилась фирма, зарегистрированная в г. Минск, получателем – московская фирма.

«Во время осмотра обнаружено, что в задней части грузового отсека за двумя рядами пластиковых ящиков установлена фальшстенка, за которой были спрятаны коробки с белорусской табачной продукцией без российских акцизных марок», - сообщил начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Смоленской таможни Дмитрий Васюков.

Стоимость товара оценивается в 20 млн рублей.