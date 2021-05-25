На замену теплосети по улице Козлова в Смоленске потратят 23 млн рублей. Фото: Филиал ПАО «Квадра» – «Смоленская генерация».

Вместо ветхих труб энергетики проложат современные предизолированные с пенополиуретановой изоляцией. Срок их службы составит более 30 лет.

Реконструкция участка позволит повысить надежность теплоснабжения 46 жилых домов и 7 социальных объектов.

В филиале компании сообщают, что работы на участке пройдут в два этапа – до 15 июня энергетики заменят трубопроводы на участке теплосети, затем до 30 августа – реконструируют тепловую камеру и отремонтируют участок, примыкающий к тому, на котором велись работы до середины июня. Отключение горячей воды также пройдет тоже в два этапа.

Ранее стал известен план ремонта улицы Нормандии-Неман в Смоленске. Сначала дорожники заменят теплосети, затем асфальт на участке 1,3 км.