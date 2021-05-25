Смоленский губернатор взял на себя оплату ЖКУ общественной организации. Фото: администрация Смоленской области.

О проблемах в учреждении стало известно после личного приема с главой региона. Смолянка Инна Лаврова, председатель региональной общественной организации защиты прав ребенка и семьи «Новый родник» попросила губернатора оказать содействие в поиске помещения. На встрече Алексей Островский сообщил, что организация может занять помещение в доме №3 по улице Маяковского. И так как источников финансирования у «Нового родника» нет, глава региона пообещал взять расходы по коммуналке на себя.

- Инна Григорьевна, спасибо Вам и Вашим коллегам за ту работу, которой Вы занимаетесь, - сказал Алексей Островский. - Давайте так поступим. Я понимаю, что у Вашей организации нет каких-либо финансовых возможностей, в принципе. Но Вы делаете большое дело, помогаете многодетным семьям, поэтому я возьму эти расходы по коммуналке на себя.

Ранее "КП" писал, что в пруду парка «Соловьиная роща» в Смоленске разрешат купаться. Пляж у водоема отсыпали песком.