Всероссийский музыкальный фестиваль имени Глинки пройдет в Смоленске онлайн. Фото: администрация Смоленской области.

63-й по счету фестиваль начнется с концерта симфонического оркестра «Новая Россия» под управлением художественного руководителя, главного дирижера, народного артиста СССР Юрия Башмета. Также перед зрителями выступят ансамбль народной песни «Славяне», струнный квартет имени М.И. Глинки, ансамбль русской песни Воронежской филармонии «Воронежские девчата» и Государственного академического Московского областного хора имени А. Д. Кожевникова, оркестр имени В.П Дубровского и Смоленской филармонии.

Из солистов выступят Дина Ихина, Денис Маханьков, Родион Замуруев (скрипка) и Виктор Чернелевский (фортепиано).

Завершится фестиваль 6 июня.

Кроме того, как ранее писал "КП" с 1 по 7 июня в Смоленске пройдет акция «Неделя сбора батареек». Сдать отработанные аккумуляторы можно на парковке ТЦ «Макси».