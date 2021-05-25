Три пруда готовят к открытию купального сезона в Смоленске. Фото: администрация г. Смоленска.

Соответствующее постановление подписал глава города Андрей Борисов.

Специалисты проводят очистку водоема и прилегающей территории, а также противоэпидемические мероприятия.

- Установлен лабораторный контроль над санитарным состоянием зон отдыха, организованы работа спасательных пунктов, проведение спортивно-массовых мероприятий, оборудование пляжей тентами, скамейками, кабинками для переодевания, контейнерами для мусора, биотуалетами, - сообщили в пресс-службе администрации г. Смоленска.

В пресс-службе обращают внимание, что в прудах, находящихся на территориях 1100-летия города Смоленска, лесопарка «Реадовка», в озерах Скворцова дача (микрорайон Королевка), Подснежники купание будет запрещено.

Ранее "КП" писала, что в Смоленске отключат холодную воду жителям 9 улиц и микрорайона. Работники СМУП «Горводоканал» проведут ремонтные работы.