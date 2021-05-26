10-летний ребёнок пропал под Смоленском

В пресс-службе ПСО «Сальвар» там пищали, что пропавший мальчик из деревни Казулино Сафоновского района Смоленской области Дима Кулинченко.

Уточняется, что ребёнок ушел из дома во вторник, 25 мая, и больше не вернулся. В настоящее время о его местонахождении ничего не известно, но, возможно, он может находиться в Холм-Жирковском районе.

Фото: ПСО «Сальвар».

<p> Приметы мальчика: рост 140-150 см, худощавый, русые волосы. Был одет в бежевую теплую куртку, серые штаны и черные с синим кроссовки.

<p> Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении ребенка, просят сообщить по телефонам 8(4812)63-63-33, 8-910- 782-01-72, 102.