В Смоленске 76-летняя женщина погибла в пожаре

Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что вызов о возгорании в частном доме на улице 1 Мая поступил спасателям вечером во вторник, 25 мая. К моменту прибытия огнеборцев дом был частично объят пламенем.

«В результате случившегося, кровля постройки и веранда уничтожены, дом частично выгорел изнутри. При тушении пожара было обнаружено тело погибшей женщины 1945 года рождения», — уточнили в ГУ МЧС.

Оперативно-следственной группой, работающей на месте происшествия, устанавливаются причины случившегося и масштаб нанесенного ущерба.

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