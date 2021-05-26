Стало известно, какой подрядчик будет превращать улицу Маяковского в пешеходную в Смоленске

Фото: администрация Смоленска.

Ремонтировать улицу Маяковского в центре города будет тот же подрядчик, который осуществлял ремонт на улице Николаева - ООО «Корпорация Стройиндустрия».

Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Подрядчиком выступало МКУ «Строитель», сумма контракта составляла 49 294 270,00 рублей. Заявка поступила лишь от компании-победителя конкурса, которая оценила стоимость работ в 49 047 798,65 рублей.

Ранее мы писали о том, что улица Маяковского в Смоленске станет пешеходной. Власти Смоленска разработали план по изменению схем дорожного движения в центре города с целью улучшения транспортной инфраструктуры, а также повышения туристической привлекательности столицы региона.