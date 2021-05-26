Более 720 млн рублей направили на поддержку малого и среднего бизнеса в Смоленской области

Фото: администрация Смоленска.

За прошедший год на поддержку малого и среднего предпринимательства в регионе направили более 720 миллионов рублей. Большая часть суммы была привлечена из федерального бюджета.

- Для того, чтобы удержать бизнес на плаву, сохранить трудовые коллективы, на поддержку бизнеса в период действия ограничительных мер были направлены беспрецедентные федеральные и областные средства. И все же, несмотря на все существующие проблемы, мы начали трудный путь восстановления. Подтверждение тому - за первых четыре месяца этого года в регионе зарегистрировано более 600 новых предпринимателей, - заявил Алексей Островский.

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