Впервые в Смоленске пройдет Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ»

Фото: группа ЗаБег ВКонтакте.

30 мая во всех субъектах страны, в том числе и в Смоленской области, состоится Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ». В мероприятии примут участие любители и профессионалы спорта из 3 стран, 27 регионов и 73 городов России.

Возраст самого юного участника – 6 лет, самого возрастного – 82 года, а общее число участников составит около 1000 человек. Дети от 6 до 12 лет в рамках полумарафона пробегут 1 км, с 13 лет - 5 км, те, кто старше 18 - дистанции на 10 и 21.1 км.

Самые быстрые участники соревнований смогут побороться за денежные призы, предусмотренные организаторами и партнерами мероприятия.

Бороться за призовой фонд в Смоленске будут сильные профессиональные спортсмены из разных регионов страны. Среди них - действующие члены сборной России по легкой атлетике и участники Олимпийских игр: Алексей Реунков, Николай Чавкин, Иван Кузнецов, Олег Григорьев, а также действующий чемпион страны на полумарафоне – Ринас Ахмадеев.

Спортивный праздник начнется в 08:00 возле Ледового дворца (ул. 25 Сентября, 39). Беговая трасса официально сертифицирована с правом фиксации рекордов России и присвоения званий и разрядов.

Организатором Смоленского полумарафона-2021 «Забег.РФ» является АНО «Центр развития спорта Смоленской области» при поддержке «Лиги Героев» и Администрации региона.

Напомним, полумарафон «ЗаБег.РФ» проводится ежегодно. Впервые он состоялся 21 мая 2017 года одновременно в десяти городах Российской Федерации. В 2018 году в синхронном забеге приняли участие 15 городов, в 2019 году – уже 19 городов. А в 2020 году представители бегового сообщества синхронно вышли на старт уже практически во всех субъектах РФ.

Для участия в забеге можно зарегистрироваться по ссылке. Также вы можете ознакомиться с мероприятием в соцсетях и на официальном сайте марафона.

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