Смоленскэнерго помогает в развитии сельского хозяйства на Смоленщине. Фото: предоставлено героем публикации.

В селе Васильевское Сафоновского района выполнены работы по электрификации частной фермы. Энергетики построили участок воздушной линии и провели реконструкцию трансформаторной подстанции. Мощность объекта составила 150 кВт.

Также специалисты филиала обеспечили электрооборудование и освещение фермы в деревне Пустошка Новодугинского района. Для этого был построен участок воздушной линии 10 кВ и смонтирована трансформаторная подстанция напряжением 10/0,4 кВ. Заявителю предоставлено 125 кВт мощности.

Третьим присоединенным объектом стал ООО «Вектор», расширяющее свое производство. Ему потребовалась дополнительная мощность в размере 110 кВт. Здесь было обеспечено освещение и электроснабжение электробытовых приборов сельхозпроизводства в Гагаринскиом районе итоговой мощностью 259 кВт. Все заявители подключены по 3 категории надежности электроснабжения.

«Сельское хозяйство как базовая отрасль агропромышленного комплекса Смоленской области является в настоящий момент ведущей сферой экономики региона, формирующей трудовой и поселенческий потенциал сельских территорий. Проводимая специалистами филиала работа по электрификации предприятий этой сферы нацеленная на экономическое развитие региона и способствует увеличению количества новых рабочих мест в сельской местности», - прокомментировал и.о. заместителя генерального директора – директора филиала Смоленскэнерго Виталий Мордыкин.

СПРАВКА

Компания «Россети» управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 тыс. МВА. В 2018 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 761,5 млрд кВт·ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале. Компания «Россети Центр» (Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (ПАО «МРСК Центра») - межрегиональная распределительная сетевая компания, контрольным пакетом акций которой (50,2%) владеет ПАО «Россети», осуществляющее управление МРСК/РСК корпоративными методами (через Советы директоров). Контролирующим акционером является государство, владеющее 88,04 % в УК ПАО «Российские сети». Трудовой коллектив «Россети-Центр» насчитывает более 30 тысяч человек. В целом доля Росети-Центр» на рынке передачи электрической энергии регионов в зонах ответственности составляет около 86%; доля компании на рынке услуг по технологическому присоединению на территории Белгородской, Брянской, Воронежской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Ярославской областей (территория площадью 457,7 тысяч квадратных километров) - порядка 88,6%. Основным акционером «Россети Центр» (ПАО «МРСК Центра»), кроме ПАО «Россети», является компания Genhold Limited. В свободном обращении находится порядка 34 % акций ПАО «МРСК Центра». Количество акционеров — более 18 тыс. Код акций на бирже: Московская Биржа — MRKC. Тиккеры: Bloomberg — MRKC RМ, Reuters — MRKC.MM. Производственный потенциал ПАО «МРСК Центра» составляет 2,4 тыс. подстанций напряжением 35-110 кВ общей мощностью 34,4 тыс. МВА и 100,7 тыс. подстанций напряжением 6—10 кВ общей мощностью около 20 тыс. МВА. Общая протяженность линий электропередачи 0,4- 110 кВ – 397,3 тысяч километров.

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