В Смоленске два парка временно закроют для посетителей

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27 мая в Смоленске сразу два парка будут обрабатывать от клещей. На время работ общественные пространства будут перекрыты.

В пресс-службе городской администрации рассказали, что в 6 утра обрабатывать от опасных насекомых будут сад Блонье в центре городе, в 8 утра - Реадовку. В это время входы в парки будут огорожены сигнальными лентами.

Смолянам в это время лучше воздержаться от прогулок с домашними животными, а также не стоит сидеть и лежать на траве и трогать зеленые насаждения.

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