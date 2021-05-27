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Здоровье27 мая 2021 8:37

COVID-19 обнаружен на 13 территориях в Смоленской области

Медики продолжают наращивать темпы по вакцинации от инфекции
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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COVID-19 обнаружен на 13 территориях в Смоленской области.

COVID-19 обнаружен на 13 территориях в Смоленской области.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За последние сутки COVID-19 обнаружен на 13 территориях в Смоленской области. По-прежнему, по числу заразившихся лидирует Смоленск - +24 случая.

За все время наблюдений в столице региона выявлено 12554 случая инфекции - это третья часть от общего числа заразившихся.

Ранее «КП» писала, что медики продолжают наращивать темпы по вакцинации от инфекции. Накануне мобильный пункт был открыт в Темкинском районе. От COVID-19 привито 23 человека.

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