COVID-19 обнаружен на 13 территориях в Смоленской области. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За последние сутки COVID-19 обнаружен на 13 территориях в Смоленской области. По-прежнему, по числу заразившихся лидирует Смоленск - +24 случая.

За все время наблюдений в столице региона выявлено 12554 случая инфекции - это третья часть от общего числа заразившихся.

Ранее «КП» писала, что медики продолжают наращивать темпы по вакцинации от инфекции. Накануне мобильный пункт был открыт в Темкинском районе. От COVID-19 привито 23 человека.