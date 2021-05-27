Два парка обработают от клещей в Смоленске. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Работы пройдут 27 мая, сообщает городская администрация. На время обработки территорию закроют сигнальными лентами.

В пресс-службе отмечают, что в этот день владельцам животных лучше не выгуливать в местах обработки питомцев.

Ранее акарицидная обработка уже прошла в парках Соловьиная роща и Лопатинский сад.

Некоторое время назад «КП» писал о подготовке к купальному сезону – в столице региона отдохнуть и поплавать можно будет на трех водоемах.